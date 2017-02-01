Turgutlu'daki Gençlerin Skate Park Talebi

Turgutlu ilçesinde sayıları artan patenciler, kendilerine ait yer olmaması nedeniyle zaman zaman sürücü ve yayalarla karşı karşıya geldiklerini belirterek, yer talep etti.



Turgutlu'nun Ortapark ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı gibi geniş alanlarda paten kullanan gençler, yetkililerden kendilerine yer tahsis etmesini istedi.



Paten kullanım alanı (skate park) olmadığı için boş alan ve sokaklarda paten kullandıklarını belirten Enes Üçyıldız, belli bir alanları olmadığı için insanların arasında ve yollarda paten kullandıklarını ifade etti.



Üçyıldız, şöyle konuştu:



"Paten yüzünden bize hep kızıyorlar. 'Neden tehlikeli işler yapıyorsunuz, bırakın bu pateni' filan diyorlar. Alanımız olsa orada süreriz. Belediyeden de yer isedik ama daha hiçbir yanıt alamadık. Yollara çıktığımız için arabalar korna çalıyor. Bazı kişiler küfür ediyor. Bizi çok rahatsız ediyorlar. Sürecek alanımız olmadığı için yapacak bir şeyimiz yok. Polis bizi gördüğü zaman ya patenimizi alıyor yada bize 90 lira ceza yazıyor. Zaten yerimiz olsa yolda ne işimiz var."



Diğer bir patenci Burak Ersomer ise "Biz paten kullanmayı spor olarak görüyoruz. Yollarda filan kullanıyoruz araçlar bizi taciz ediyor. Küfür ediyor, korna çalıyor, üstümüze sürüyorlar. Bu durumdan rahatsızız. Paten kullanmak için alan istiyoruz." diye konuştu.