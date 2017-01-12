Turgutlu'da Yakalanan Hırsızlar Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve girip hırsızlık yapan 3 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ve çok sayıda suçtan sabıkaları bulunan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından bir evden çaldıkları paralar, dövizler ve ziynet eşyalarıyla yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Turgutlu İstiklal Mahallesi'nde kapısı açık unutulan bir eve giren 3 şahıs, içerisinde para, döviz ve ziynet eşyası bulunan çantayı çaldı. Asayiş ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve 23 suçtan sabıkası bulunan G.G., 24 suçtan sabıkası bulunan H.Ö. ve 44 suçtan sabıkası bulunan G.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.



Şikayetçi şahıs çantasında 800 dolar, 2 bin TL para, 8 adet sarı lira, 4 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 11 adet çeyrek altın olduğunu iddia ederken, şahsın çalınan çantasının içerisinde bulunan 800 dolar, 1310 TL para, 4 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 11 adet çeyrek altın, kredi kartları ve 1 akıllı telefon sahibine teslim edildi. - MANİSA