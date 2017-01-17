Turgutlu'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde 2 gündür aralıklarla süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor.



Turgutlu'da dün (pazartesi) akşamdan beri aralıklarla süren sağanak yağmur, yolları suyla dolup taşırdı. Vatandaşlar yürürken, sürücüler ise cadde ve sokakta ilerlemekte güçlük yaşadı. İzmir- Ankara Karayolu Çepnidere ile Elbirler Kavşağı arasında biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek yerlerden gelen yağmur sularının da etkisiyle zemin katta kalan bazı işyerlerine su girdi.



Elbirler Sanayi Sitesi esnaflarından Serkan Karatat, "Bizim sitenin yanındaki dağlardan gelen yağmur suları site içinde yollardan anayolun İzmir- Ankara Karayoluna akıyor. Deyim yerindeyse araçlar, yağmur suların içinde yüzecek" dedi.