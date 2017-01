Turgutlu'da Vatandaşların Dilenci Tepkisi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde artan dilenciler vatandaşların duygularını sömürürken, esnafın da tepkisini çekiyor. Özelikle iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu küçük yaştaki dilencilerin çıplak ayaklı ve yırtık kıyafetli görüntüleri vatandaşların yüreklerini sızlatıyor.



Turgutlu'nun en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nı mesken tutan dilenciler, vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmeye devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi Zabıta ekiplerinin neredeyse her gün yaptığı uygulamalara rağmen, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu dilencilerinin sayısının her geçen gün artması, çabaları yetersiz bırakıyor. Mülteci ailelerin çocuklarını bir gelir kapısı görerek dilendirirken, Turgutlulu vatandaşlar durumdan şikayetçi oldukları ifade ediyor. Soğuk kış şartlarının kendini gösterdiği Turgutlu'da Suriye uyruklu küçük yaştaki dilencilerin çıplak ayaklı ve yırtık kıyafetli görüntüleri vatandaşların yüreklerini sızlatıyor. Yetkililer, duyguları suistimal eden dilencilere hiçbir şekilde para verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.



Turgutlu Atatürk Bulvarı esnaflarından Mete Ekmen, "Suriyeli çocukların özellikle bu soğuk havalarda ayakkabısız, üşüyerek dolaşmaları son derece üzücü. Hem soğuk hava, hem de araçların aralarında yaşamlarını hiçe sayarak dolaşmalarına her gün şahitlik ediyoruz bu duruma biran önce önlem alınmalı. Ayrıca söz konusu çocukların birkaç kez hırsızlığa teşebbüs ettiklerine şahitlik ettik. Esnaflar olarak bu durumdan da rahatsız olduğumuzu dile getirmek isterim" dedi - MANİSA