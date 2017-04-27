Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa istikametinden Turgutlu yönüne giden Mustafa Kaygı (44) yönetimindeki 45 PD 505 plakalı kamyon, karşı yönden gelerek benzin istasyonuna girmek isteyen Mustafa Efe (37) idaresindeki 45 TC 242 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüsü Efe hafif şekilde yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.