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Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Zerrin Kökten yönetimindeki 34 HE 9431 plakalı otomobil, Yeni Garaj Kavşağında aynı istikamette seyreden Murat Genç idaresinde 27 U 8250 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Kökten, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapatılan yol, gerekli çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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