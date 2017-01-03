Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Zerrin Kökten yönetimindeki 34 HE 9431 plakalı otomobil, Yeni Garaj Kavşağında aynı istikamette seyreden Murat Genç idaresinde 27 U 8250 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Kökten, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapatılan yol, gerekli çalışmaların ardından yeniden açıldı.
Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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