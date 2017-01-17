Turgutlu'da Rastgele Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde öğrenci yurdu önünde av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdu önüne gelen Osman Taş (32), av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.



Yurtta kalan öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen Taş, polis ekiplerince gözaltına alınarak, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



El konulan av tüfeğinin, zanlının babasına ait olduğu tespit edildi.