Turgutlu'da PKK Sempatizanları Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü HDP üyesi 5 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapıp, devlet büyüklerine hakaret ve kolluk güçlerini hedef gösterdiği gerekçesiyle 24 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Emniyet sorguları tamamlanan 5 şahıs savcılık karşısına çıktı, savcılık sorgusunun ardından şüpheli şahıslar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.D, A.Ç, M.T, S.G ve E.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA