Turgutlu'da Hamsi Şenliği Yapıldı

Turgutlu Karadenizliler Derneğince düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 50 kilogram hamsi pişirilerek katılımcılara ikram edildi.



Turgutlu Karadenizliler Derneği tarafından her yıl düzenlenen Hamsi Şenliği, Mimar Sinan Parkı'nda yapıldı.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra il ve ilçe protokolünün de katıldığı şenlikte, 500 kilogram hamsi pişirilerek konuklara ikram edildi.



Vali Güvençer, şenlikte yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin insanları yakınlaştırması itibarıyla önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Türkiye için zor günlerden geçiyoruz fakat zor olmanın ötesinde önemli günlerden geçtiğimiz doğru. Zorluk bizler karşısında inşallah gelir geçer. Karadenizlilerin tabiriyle 'ne kadar zorluk varsa toplanıp gelsin tikine tikine.' Belki bugün yaşadığımız zorluklar sebebiyle yüzlerimizin çizgisi çok fazla mütebessim değil fakat yüreklerimizdeki o şükür coşkusu, kararlılık coşkusu, kardeşliğin getirdiği güç coşkusu gerçek anlamda şenliktir."



Karadenizliler Dernek Başkanı İbrahim Uzun da şenliklerini her yıl geleneksel olarak coşkulu bir şekilde yaptıklarını ancak bu yıl yaşanan terör olaylarında şehit olan asker ve polisler nedeniyle dah dar bir programla düzenlediklerini ifade etti.



Şenliğe Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevci Bilgiç de katıldı.