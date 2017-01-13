Turgutlu'da En Çok Kitap Okuyanlar Ödüllendirildi

Turgutlu ilçesinde Halk Kütüphanesinde en fazla kitap okuyanlar Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan tarafından ödüllendirildi. Turgutlu Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Arıtürk, en fazla kitap okuyan öğrenciler Arda Dinç, Emirhan Özpay, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri katıldı. Geçen yıl içinde, Kütüphanede yapılan hizmetler ile ilgili bilgi veren Kütüphane Müdürü Fatma Arıtürk, "Kütüphanemiz ilçe bazında üye sayısı bakımından Türkiye birincisidir. Kütüphanemizde 26 bin 492 adet kitabımız mevcuttur. 2016 yılı içerisinde toplam 76 bin 762 kullanıcıya hizmet verdik. Ayrıca 9 bin 561 üyemize 24 bin 575 adet kitap ödünç verdik. Kütüphanemiz, haftanın 6 günü halkımızın kullanıma açıktır." diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kayıtlı 9 bin 561 üye içerisinden 2016 yılında 634 kitap ile en fazla kitap okuyan Arda Dinç ile 2016 yılı Aralık ayı içerisinde 182 kitap ile son ayda en fazla kitap okuyan Emirhan Özpay'a hediyeleri ve sertifikaları Kaymakam Turan tarafından verildi. Turan en fazla kitap okuyan öğrencileri kutladı ve okumayı ömür boyu bir alışkanlık haline getirmelerini istedi.