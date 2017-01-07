Turgutlu'da Ekipler Gece Boyunca Çalıştı

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi, ilçenin yüksek bölgelerinde gece boyu yağan karın yolları kapatmaması adına çalışma yürüttü. Özellikle Dağmarmara Mevkii'nde yer alan mahallelerde sabahın erken saatlerine kadar süren çalışmalarda yolda kalan sürücülere yardım edilerek vatandaşların mağduriyetleri de giderildi.



Turgutlu'nun özellikle yüksek kesimlerinde hayatı felç eden kar yağışına yönelik olarak Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece mesaisi yaptı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Dağmarmara Mevkii'nde yer alan Sivrice, Baktırlı, Karaoluk, Güney, Hacıisalar, Kuşlar, Yunusdere, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır, Yayla ve Irlamaz mahallelerinde yol açma çalışmaları yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına belediye ekiplerinin gerek şehir merkezinde gerekse yüksek kesimlerde 24 saat teyakkuz halinde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu Belediyesi olarak kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında her türlü tedbiri aldık. Dün geceden sabah saatlerine kadar süren yoğun kar yağışında 2 greyder 7 kepçe ile başlayan çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de mahallelerimizde yol açma çalışması yaparak destek olmaktadır. Söz konusu bölge ile sürekli irtibat halindeyiz. Kar yağışının gece etkili olacağını tahmin ettiğimiz bölgelerdeki ekiplerimiz 24 saat boyunca teyakkuzda olacaklar. Bu anlamda gece boyu yoğun mesai harcayan, yolda kalan vatandaşlarımıza imkanlarımız dahilinde yardımcı olan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA