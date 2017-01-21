Turgutlu'da Av Köpeğini Vuran Zanlı Yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, av tüfeğiyle köpeği öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kişinin av tüfeğiyle köpek öldürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışmalar neticesinde Murat E. olduğu belirlenen ve Fatih Sanayi Sitesinde esnaflık yaptığı öğrenilen zanlı ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.



Murat E. sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.