Turgutlu'da Asayiş Uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılan asayiş uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına altındı.



Polis ekipleri tarafından ilçe genelinde "Huzur Operasyonu" adıyla asayiş uygulaması yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Asayiş, Trafik ile Mali Suçlar Şubeleri ekiplerinin katıldığı operasyonda bin 103 kişi ve 77 araca ait bilgiler sorgulandı, 23 iş yerinde kontroller yapıldı.



Uygulamada, kuralları ihlal eden araç sürücülerine vize, egzoz ve cam filminden 602 lira para cezası kesildi.



Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 1 yıl 8 ay cezası bulunan S.K, kasten adam öldürmekten aranan A.A, uyuşturucu ticaretinden aranan S.Ç, kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan aranan R.B, icralık suçtan aranan İ.Ö ile borçlunun ödeme şartını ihlalden aranan H.K. yakalandı.



Gözaltına alınan bu kişiler, haklarında yasal işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.