Turgutlu'da 50 Yıllık Sevdalarda Gönüller Bir Oldu

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gönül Projesi ziyaretleri kapsamında Zahide-Zekeriya Özkara çifti ile Güner-İsa Ünlüerler çiftinin evlerine misafir oldu.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gönül Projesi kapsamında evlilikte 50 yılı dolduran çiftlerin evine misafir olmaya devam ediyor. Proje dahilinde Başkan Şirin Subaşı Mahallesi Çamlıca Yolu üzerinde oturan Özkara çifti ile Şehitler Mahallesi Yanardağ Sokak üzerinde ikamet eden Ünlüerler çiftinin evlerine konuk oldu. Çifte 50 yıl önce imzaladıkları nikah defterinin bir örneği ile isimlerine özel dekoratif saati hediye eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Adını Gönül Projesi koyduğumuz bu ziyaretlerle, sizleri hatırlamak, geleceğe hoş bir seda bırakmak istiyoruz. Bu anlamda yine değerli büyüklerimiz Zahide-Zekeriya Özkara ile Güner-İsa Ünlüerler'i ziyaret ederek onlarla gönül birliğimizi güçlendirdik. İşte yarım asırlık evlilik çınarları karşımızda, gençlerimizin bu tecrübelerden ders çıkarması gerekir. Allah onları başımızdan eksik etmesin, mutlulukları daim olsun"dedi. - MANİSA