Turgutlu Belediyesinden Kazaları Önleyecek Çözüm

Turgutlu Belediyesi, Şehitler Mahallesi Özgün Sokak üzerinde bulunan ve araçların yoğun olarak geçtiği yola fosforlu duba yerleştirme çalışması gerçekleştirdi.



Turgutlu Belediyesi, şehir içinde olası trafik kazalarını önleme adına, tehlike oluşturan bölgelerde pratik çözümler üreterek çalışmalarına hız verdi. Yapılan çalışmalar neticesine Şehitler Mahallesi Özgün Sokak'ta bulunan ve araç trafiğini tehlikeye düşüren alanda, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince fosforlu duba yerleştirme çalışması yapıldı. Geceleri bu yolu kullanan araçların daha dikkatli bir şekilde seyir halinde olmalarını sağlayacak olan çalışma için Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür eden Şehitler Mahallesi Muhtarı Eşref Başaran, "Belediye Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Özgün Sokak üzerinde özellikle geceleri araç trafiği yoğun olduğu için sürücüler tehlikeli bölgeyi fark edemiyordu. Bu da kazalara sebep oluyordu. Pratik ama güzel bir çözüm ile Belediye ekipleri bu sorunu ortadan kaldırmış oldu" dedi. Yapılan çalışmalarda özellikle Özgün Sokağı kullanan sürücülerin bundan sonra daha dikkatli bir şekilde sokaktan geçeceğini dile getiren Başkan Şirin de vatandaşların can ve mal güvenliğinin en önemli hususlardan biri olduğuna dikkat çekerek, bu tip çalışmaların devam edeceğini belirtti. - MANİSA