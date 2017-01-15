Turgutlu Belediyesi Gönülleri Almaya Devam Ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e 'Sosyal Projelerde Yılın Belediye Başkanı' ödülünü getiren projeler arasında yer alan 'Gönül Projesi' ziyaretleri devam ederken, Başkan Şirin bu kez Remziye-Bülman Çoban çiftinin konuğu oldu.



Evliliklerinde 50 yılı geride bırakan Turgutlulu çiftlere nikah defterinin bir suretiyle jest yapmaya devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Remziye-Bülman Çoban'ın evine konuk oldu. Ziyaretlerinde Başkan Şirin'e Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yurt ve nikah memuru Ali Akça eşlik etti. Çoban çifti tarafından büyük bir memnuniyetle karşılan Başkan Şirin, kendilerine 50 yıl önce imza attıkları nikah defterinin bir suretiyle isimlerine özel dekoratif saat hediye etti. Başkan Şirin'e teşekkür eden Bülman Çoban, "Değerli Başkanımız ziyaretleriyle gönlümüzü feth etti. Bu gerçekten muhteşem bir proje olmuş. Başladığı günden bu yana ziyaretlerini takip ettik, bugün de bizlere nasip oldu. Eşim ve kendim adıma bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu istikrarlı başarısının devamını diliyorum" dedi. Remziye Çoban da Başkan Şirrin'in hediye jestlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kapımızı böylesi güzel ve anlamlı bir projeyle açan Belediye Başkanı evladımız Turgay Şirin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Şirin de Çoban Ailesi'ne nice mutlu ve sağlıklı yıllar dileyerek, "Projemiz hem ilçemizde hem de ulusal çapta ses getirdi. Bu da değerli büyüklerimizin de dile getirdiği gibi belediyeciliğin yol kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını, belediyeciliğin sosyal projelerle, halkımıza temas edecek hizmetlerimizle anlam kazandığını bir kez daha gösterdi. Asıl teşekkürü bugüne dek bizlere kapılarını büyük bir mutluluk ve heyecanla bizlere açan, misafirperverlikleriyle, güleryüzleriyle günümüzü güzel geçirmemize vesile olan değerli büüyüklerimiz hak ediyor. Onların ellerini öpüp hayır duası almak en güzel duygulardan biri. Onlar 50 yıl bir yastığa baş koymuşlar. Allah daha nice yıllar nasip etsin. Tüm gençlerimize örnek olmaya devam etsinler" dedi. - MANİSA