Turgut: "Silifke Daha Yaşanılır ve Daha Sosyal Bir Kent Olacak"

Mersin'in Silifke İlçe Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Yaptıklarımız ve ilçemiz için planladığımız projelerimiz birleştiğinde, Silifke daha yaşanılır ve daha sosyal bir kent olacak" dedi.



Başkan Turgut, Seyranlık ve Malır mahallelerinde belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.



Havaların güzel gitmesini fırsat bilerek çalışmalara her zamankinden daha erken ve hızlı başladıklarını söyleyen Turgut, "Fen İşleri, Park Bahçeler, Plan ve Proje ile İmar Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışıyorlar. Bizlerde yaptığımız çalışmaları her fırsatta yerinde inceliyor ve takip ediyoruz. Bizlere ulaşamayan yaşlı, engelli ve başka sebeplerden dolayı birçok vatandaşımızda var. İşte farklı nedenlerden dolayı gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine, mahallelerine ve ayaklarına kadar gidiyor, onlarında sıkıntılarını ve taleplerini dinliyoruz" diye konuştu.



Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu ifade eden Turgut, şunları kaydetti:



"Her zaman halkımızla iç içe olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptıklarımız ve ilçemiz için planladığımız projelerimiz birleştiğinde, Silifke daha yaşanılır ve daha sosyal bir kent olacak. Hiç bir zaman halkımızla aramıza bir engel koymadık. İsteyen vatandaşımız yanımıza gelip derdini, taleplerini rahatça anlatabiliyor. Bizlerde çözümü konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımızın yüzündeki güler yüz bize bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın mutluluğudur." - MERSİN