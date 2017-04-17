Turgut Özal, vefatının 24. yıldönümünde anılıyor

Başkan Hazinedar, Özal'ı kabri başında andı



İSTANBUL - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 24'üncü yıldönümünde Anıt Mezar'da Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği törenle anıldı.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24'üncü yıldönümü nedeniyle Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ile başlayan törende Kuran-ı Kerim okundu. Konuşmasının ardından Başkan Hazinedar, Özal için dua ederek kabrinden ayrıldı.

"Turgut Özal, siyasete girmemi sağlayan kişidir"

Özal'ın, kendisinin siyasete girmesini sağlayan kişi olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Rahmetli Özal, 31 yıl önce benim siyasete girmemi sağlayan kişidir.12 Eylül'de gençlik kollarının yasak olduğu bir ortamda, üstelik reşit olmadığım bir zamanda gençlik kollarını kurmuştum. Onun değişimci ve mukaddesatçı kimliği benim siyasetimin de temel duruşunu oluşturmaktadır. Maneviyatçı olmak, medeni dünya değerleri ile barışık olmak mümkündür. Hem milli olmak hem evrensel değerlerle barışık olmak mümkündür. Aziz Atatürk'ün muasır medeniyet, gelişmeye yönelik gösterdiği istikametin belki de en önemli tezahürü Özal'ın döneminde olmuştur. Tüm bunları yaparken kadroların yetersizliği devrimin bir dolu eksiğinin içererek devam etmesine neden olmuştur. İnsanları eksileri ve artıları ile birlikte değerlendirmeliyiz. Özal, Türkiye'nin Avrupa Birliği iddiasını ortaya koyan reformların sahibiydi" ifadelerini kullandı.