Turgut Özal Ölüm Yıl Dönümünde Memleketinde Anıldı
Turgut Özal ölüm yıl dönümünde memleketinde anıldıMALATYA - 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24'üncü yıldönümünde memleketi Malatya'da da anıldı.
Turgut Özal ölüm yıl dönümünde memleketinde anıldı
MALATYA - 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24'üncü yıldönümünde memleketi Malatya'da da anıldı. Adını taşıdığı Turgut Özal Tıp Merkezinde yer alan Özal müzesini gezen Vali Toprak "Turgut Özal'ı ölüm yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.
Malatya Valisi Mustafa Toprak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde bulunan 'Turgut Özal Müzesini' ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Özal'a ait kişisel eşyaları inceleyen Vali Toprak müze anı defterini de imzaladı.
Vali Toprak burada yaptığı açıklamada rahmetli Özal'ın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yetiştirdiği devlet ve siyaset adamı olduğunu ifade ederek, "8'nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı 24 üncü ölüm yılı nedeniyle rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.
Özal'ı anmak için bir araya geldiklerini belirten Toprak, "Devlet ve siyaset adamı büyük insan Türkiye Cumhuriyetimizin yetiştirdiği önemli isimlerden olan rahmetli Turgut Özal'ı 24'üncü ölüm yıldönümünde şükran ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Turgut Özal'ın kamu yatırımlarının etkin ve verimli kullanılması konusunda önemli reformlar yaptığını kaydetti. Özal'ın Türk siyasetinde derin izler bıraktığını belirten Kızılay, "Özal, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında büyük rol oynayan bir liderdir. 24 Ocak 1980'de hazırladığı reform paketiyle Türkiye'de dışa açık serbest piyasaya geçiş sağladı. Ekonomik kalkınma ve büyüme hamlesinin başlaması rahmetli Özal'ın dönemine denk gelmektedir." dedi.
Müze ziyaretine İl Emniyet Müdür Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ile hastane yönetimi de eşlik etti.
(CÖ-