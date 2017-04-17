Turgut Özal'ın Vefatının 24'üncü Yılı

Malkara Belediyesi, 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal için mevlid-i şerif okuttu.



Malkara Gazi Ömer Bey Camiinde okutulan mevlidin ardından AA Muhabirine açıklamada bulunan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ülkeye büyük hizmetleri olduğunu söyledi.



Malkara Gazi Ömer Bey Cami İmam Hatibi Şerif Kırmızı'nın okuduğu mevlid-i şerif ve duaların sonrasında halka pilav ve ayran ikram edildi.



Mevlid-i şerife Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, oda ve birlik başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.