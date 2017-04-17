Turgut Özal'ın Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Merhum Özal, yakın tarihimizin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyen bir dava adamı, ülkemizin önündeki engelleri nasıl aşabileceğimize dair yol gösteren bir kılavuz ve gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Sayın Başbakanımızın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının 24. yıl dönümü vesilesiyle rahmet ve hürmetle anıyorum.



Ülkemize kazandırdığı değerlerle adını siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasına yazdıran Turgut Özal, halkımızın sevgisini kazanmış saygın bir siyaset ve devlet adamıydı. Merhum Özal, yakın tarihimizin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyen bir dava adamı, ülkemizin önündeki engelleri nasıl aşabileceğimize dair yol gösteren bir kılavuz ve gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti. Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıran yeniliklere imza atarken "tepeden inme hiçbir reform bir milletin ruhunu harekete geçiremez" diyerek halkın iradesine yaslanmış ve gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle ülkemizde hürriyetlerin gelişmesini, demokrasinin güçlenmesini, ekonominin dışa açılmasını sağlamıştı. Vefatının 24. yıl dönümü vesilesiyle Turgut Özal'a Allah'tan rahmet diliyor, hürmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.



(Enise Vural / İHA)