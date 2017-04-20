Turfanda Karadutun Kilosu 10 Lira

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde havanın ısınmasıyla birlikte karadut ağaçları mevsimin ilk meyvesini verdi. Turfanda karadutun kilosu 10 liradan alıcı buluyor.



Gazipaşa'da üreticiler alternatif olarak karadut üretimi yapıyor. Bahçe olarak yaygınlaşmasa da ilçede 26 dekar alanda 40 ton karadut elde ediliyor. Ağacın büyüklüğüne göre 20 ile 120 kilo arasında verim sağlanıyor. Her bahçede 7 ile 10 arasında değişen ve 'yediveren' olarak da bilinen dut ağacı bulunuyor. Turfanda karadut, kilosu 10 liradan satılıyor.



40 TON REKOLTE



Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "Turfanda ürünlerimizden yediveren olarak da bilinen karaduttan verim almaya başladık. Gazipaşa'da 26 dekar alanda 40 ton rekolte elde ettiğimiz siyah dut olgunlaşmaya başladı. Turfanda olan ürün şu anda 10 liradan alıcı buluyor. İlerleyen dönemlerde fiyatında düşüş yaşansa da üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.



Üretici Abdurahman Torun, bahçesinde 10 ağacı olduğunu belirterek, "Hasadına başladık, 10 liradan alıcı buldum ve satıyorum" diye konuştu. - Antalya