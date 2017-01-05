Türes: "Teröre Karşı Türk Mutfağını ve Turizmi Tanıtalım"

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Reina'ya karşı gerçekleştirilen terör saldırısının, lokanta, restoran, otel, tatil köyleri, turizm tesisleri ve benzeri mekanları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için, sektöre ve hükümete "Teröre karşı Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için kampanyalar düzenleyelim, dünya lezzet turizmindeki payımızı yükseltmek için el ele verelim" çağrısı yaptı. Ramazan Bingöl, "Hayatı durduralım" diyenlere de sert çıkarak "Hayatı bereketlendirelim, dostluğu çoğaltalım" dedi.



Bingöl'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:



"Reina'ya karşı gerçekleştirilen terör saldırısının, lokanta, restoran, otel, tatil köyleri, turizm tesisleri ve benzeri mekanları olumsuz etkileyeceğine dair yorumlar ve haberler yayınlanıyor. Evet, böyle bir tehlike var. Ancak biz bunun etkilerini azaltabiliriz, bize karşı oluşturulmaya çalışılan turizm merkezli krizi lehimize çevirebiliriz. Onun için teröre karşı birlikte duralım, Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için kampanyalar düzenleyelim. Dünya lezzet turizmindeki payımızı yükseltmek için, sektörün paydaşları ve öncüleri olarak el ele verelim. Biz TÜRES Türk mutfağını ve lezzet mekanlarını dünyanın 200 ülkesine tanıtmak için işbirliğine ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. El ele verirsek, düşmanlarımızın değil bizim dediğimiz olur."



TÜRES Genel Başkanı Bingöl, teröre karşı Türk mutfağının dünyaya tanıtılması için hükümet ve odaların öncülük yapması gerektiğini söylediği açıklamasının devamında şunları söyledi.



"Hükümet, teröre karşı Türk mutfağının dünyaya tanıtılması için öncülük yapsın. Dışişleri Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız, AB Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, bu amaçla, ortak bir komisyon kurabilir. TOBB ve İTO gibi kuruluşlar da sürece dahil olsunlar, öncü olsunlar." - İSTANBUL