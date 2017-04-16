- Türel seçim stresini böyle attı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, seçim stresini çocuklarıyla evde piyano çalarak attı



ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, oyunu kullandıktan sonra çocuklarıyla birlikte piyano çaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Türel 'Seçim stresinin en güzel ilacı' başlığıyla paylaştığı görüntülerde çocukları 11 yaşındaki Akant ve 7 yaşındaki Akın ile birlikte piyanonun başına geçti. Çocukları otururken evde eşofmanlarıyla mini piyano konserine eşlik eden Menderes Türel, zaman zaman iki çocuğuyla birlikte piyano çaldı. Başkan'ın paylaşımı 1 saat içinde 300 civarında beğeni ve 430 retweet aldı.