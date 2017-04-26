Türel; 'Geleceğin bilim adamları yetişecek'

Bilim Festivali ve Bilim Parkları ile Antalyalı çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat penceresi açtıklarını ve geleceğin anahtarlarını sunduklarını belirten Başkan Türel, "Geleceğin bilim adamları, geleceğin Aziz Sancarları inşallah buralardan yetişecek" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı Bilim Festivali, bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Cam Piramit'te düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Başkan Türel, törende yaptığı konuşmada bilimin önemine değinerek, Antalyalı gençlerin ve çocukların şanslı bir dönem yaşadığına dikkat çekti. Dünyanın en güzel spor tesislerini Antalya'ya kazandırdıklarını belirten Başkan Türel, "33 bin kişilik stadyumumuz, 10 bin kişilik kapalı salonumuz, Antalyaspor tesislerimiz, hepsini Antalya'mızda gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize yönelik kültür ve sanat etkinliklerimizle zirvedeyiz" dedi.

ÇOCUKLARA GENÇLERE FIRSAT PENCERESİ

Başkan Türel, şunları söyledi: "Bilim Festivali ile Bilim Parkları ile Antalya'mızın çocukları ve gençleri için büyük bir fırsat penceresi açıyor, geleceğin anahtarlarını sunuyoruz. Bilim, eğitim, kültür, spor ve sanat Antalya gençliği ve Antalya'nın parlak geleceği için önemlidir. Ben bu şehirde doğdum büyüdüm. Antalya'nın yarım asırlık tarihini bilen birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Antalya tarihinin en güçlü dönemine giriyor. 20 yıl önce Antalya'da bir bina yapmak bile büyük meseleydi. Bir tane hastane yapma meselesi gündeme geldiğinde büyük iş yaptığımızı düşünüyorduk. Hastane, yol, köprü yapmak 20 sene önce Antalya'da zor işlerdi. Bugün sadece Büyükşehir'de bir tarafta Kent Müzesi Projesi, bir tarafta Boğaçayı Projesi, bir tarafta 3. Etap Raylı Sistem Projemiz… Artık kendi enerjisini üreten bir şehir Antalya… Sadece güneşten değil çöpten de elektrik üreten Antalya'yı konuşuyoruz. Soğuk hava depoları, akıllı şehir, kadın gençlik merkezleri, yaşlı merkezleri, kentsel dönüşüm projeleriyle adeta saymakla bitmeyen yatırımlar art arda devam ediyor. Bütün bunları yapmak hiç kolay değil."

GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI YETİŞECEK

'Bütün bu hizmetleri gerçekleştirirken alnımızın derisi çatlıyor' diyen Başkan Türel, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bütün engellere rağmen Antalya aşkıyla Antalya çocuklarının geleceği için büyük bir mücadele veriyoruz. En büyük rakibimiz tabi ki zaman. Çünkü zaman bu kadar yoğun işe yetmiyor. 3-4 yılda 10-15 yılın işini yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar iş yapma, bu kadar yatırım yapma diyenler olmuyor değil. Çünkü zaman zaman bunların değerlendirilmesi farklı olabiliyor. Ama benim Antalya'nın gençlerine bir borcum var. Şairimizin dediği gibi, 'Yol uzun zaman kısa'. Bizim dev adımlarla muasır medeniyet çizgisini geçme mecburiyetimiz var. Bunun da yolu bilimden ve teknolojiden geçiyor. Festivalimiz yaşam bilimi, mühendislik, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında eğlenceli bilim insanları ve proje sergileri gerçekleştirerek bilime ilgiyi arttırmayı hedefliyor. Geleceğin bilim adamları, geleceğin Aziz Sancarları inşallah buralardan yetişecek. Festivali hafta içi ağırlıklı olarak okul grupları ziyaret edecek. Hafta sonu ise aileler ve bireysel katılımcılar olacak. Geçen yıl 2'ncisi düzenlenen festivali yaklaşık 32 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene 40 bin kişiye yakın ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah bir gün bu festival artık buraya sığmayacak."

BİLİM FESTİVALİ BÜYÜYECEK

Bilim Festivali'ni ileride ANFAŞ'ta ya da EXPO alanında yapabilir duruma geleceklerini belirten Başkan Türel, "Belki de bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan festivalimizi konuşuyor olacağız. Antalya Bilim Festivali ümit ediyorum ki bir gün dünya çapında bir organizasyon olacak. Antalya'ya yakışır büyük hedefler bizim için başarılamaz değildir. Ben her zaman söylüyorum 'Ben ilimin eviyim' diyen Peygamber Efendimizin (SAV) ümmetinden geliyoruz. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün muassır medeniyet hedefine yürüyoruz. Dolayısıyla bu büyük millet güzel şehrimiz bilim ve teknolojide en ileride olmak mecburiyetindedir. Antalya'nın bereketli toprağı nasıl ki turizmle, tarımla büyüdüyse bundan sonra bilim ve teknolojiyle de büyüyecektir. Burada bizim görevimiz gençlerimize bu gibi organizasyonlarla heyecan vermek şevk vermek ve yol göstermektir. Gençlerimizin görevi ise okumak, araştırmak, keşfetmek, icatlar yapmak bilimin ışığıyla aydınlanmak şehrin ve ülkemizin geleceğini aydınlatmaktır. Antalya'nın bütün okullarında rica ediyorum çocuklarımız bu festivali ziyaret etsinler görsünler. Kendilerine servis desteği de sağlıyoruz. Bütün anne babalardan rica ediyorum herkes birlikte bu ortamı yaşasın" dedi.

Başkan Türel konuşmasının ardından protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti. Tek tek stantları ziyaret ederek deneyler hakkında bilgi alan Türel, sigaranın sağlığa olan zararını ve kalbin kriz anındaki hareketlerini onkoloji standında 3 boyutlu gözlükle izledi. Başkan Türel öğrencilere başarılar diledi.

BİLİM VE EĞLENCE BU FESTİVALDE

Bilim ve eğlenceyi buluşturan Bilim Festivali'nde çeşitli bilimsel ve teknolojik konuları içeren ilgi çekici şekilde tasarlanmış stantlar, robot sergi ve atölyeleri, biyo çeşitlilik ile ilgili sergiler, dinozor sergisi, çeşitli mühendislik dallarından ilginç uygulamaların yer aldığı sergiler, temel bilim etkinlikleri, sosyal bilimler, interaktif eğitim materyalleri ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalde Akdeniz Üniversitesi Tıp, Mühendislik, Fen, Eğitim ve İletişim Fakültelerinden ekiplerin büyük bir özveri ile hazırladıkları stantlarında çeşitli bilimsel oluşumlar, en ilgi çekici halleri ile sunuluyor. Uluslararası Antalya Üniversitesi ise insansız hava araçları ile festivale katılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sahnede eğlenceli bilim gösterileri yapılıyor. Ayrıca, festival katılımcılarından Antalya Akvaryum da stant ziyaretçilerini su altının gizemli dünyasında yolculuğa çıkartacak. Antalya Bilim Festivali 29 Nisan Cumartesi gününe kadar açık olacak.