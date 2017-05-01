Türel, Antalyaspor Taraftarlarını Hastanede Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Adanaspor deplasmanından dönerken kaza yapan Antalyaspor taraftarlarını hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Adanaspor-Antalyaspor maçını izlemek için Adana'ya giden Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs, Antalya'ya dönerken bugün saat 06.30 sıralarında Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada Şükrü Önal, Emre Metin ile Yılmaz Şencan yaralandı. Yaralı taraftarlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kaza haberini alır almaz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Türel, hastanede bekleyen aileleriyle de görüştü. Ağır yaralı olan ve ambulans helikopterle hastaneye getirilen Şükrü Önal ve diğer yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Türel, "Antalyasporumuzun maç heyecanını yaşamak ve takımımıza destek vermek için Adana'ya giden taraftarlarımız maalesef üzücü bir kaza geçirmiştir. Yaralılarımızı hastanede ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" dedi. - ANTALYA