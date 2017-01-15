Türel Ağrılı Çocukları Ağırladı

Antalya'nın kardeş şehri Ağrı'nın merkez ve köylerinde eğitim gören 38 öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ile Ağrı arasında diyalog ve işbirliği sağlamak amacıyla Gönül Köprüsü Projesi kapsamında 38 öğrenci Antalya'ya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda öğrencilerle buluşan Menderes Türel'e, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden Türel, çocukların sorularını yanıtladı.



Öğrencilerden Muhammet Atılmış, Antalya'yı çok beğendiklerini, kentin düzenli ve güzel bir şehir olduğunu ifade etti.



Türel de hiçbir neticenin gayretsiz olmadığını, onun için öğrencilerin de derslerine çalışarak geleceklerine katkı sunduğunu aktardı.



Şehirlerin insanlar gibi olduğuna dikkati çeken Türel, "Şehirlerde çalışan insan olunca, şehirlerde de gelecekle ilgili güzellikleri görmek mümkün. Ben ilk 2004 -2009 arasında belediye başkanıydım ondan sonra da seçimleri kaybettim sonra 2014'te yeniden seçildim. İlk 5 senede yaptıklarımız ortada. Antalya'yı bu hale getirmek için altyapı ve üstyapısıyla çok uğraştık. Ondan sonraki 5 senede pek gayret olmayınca hizmette geri kaldı." ifadesini kullandı.



Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nurşen Bayram, kendilerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e teşekkür ederek, Ağrı'yı Antalya gibi yapmaya çalışacaklarını belirtti.



Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Aykut ve Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu öğrencisi Atilla Kurhan'ın konferans salonu ve laboratuvar talebi üzerine, Türel, konuyla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.



Sürecin takipçisi olacağını ifade eden Türel, öğrencilere yeni meclis salonunu gezdirdi.



Öte yandan, Ağrılı öğrencilerin program kapsamında, Düden Şelalesi, Kepez Kent Ormanı, Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum'u, Aspendos Antik Kenti, EXPO 2016 Antalya'yı, Kaleiçi, Yat Limanı ve Oyuncak Müzesi'ni gezeceği öğrenildi.