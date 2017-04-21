Türçev'den Büyükşehir Belediyesine Ödül

Türkiye'de belirli kriterleri sağlayan plaj ve marinalara verilen uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"ın Türkiye temsilcisi olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Samsun Büyükşehir Belediyesini 2016 yılında Mavi Bayrak programı kapsamında hayata geçirdiği çevre eğitim etkinliklerinin kapsamı, niteliği ve dosyalama açısından ödüle layık buldu.



TÜRÇEV tarafından konuyla ilgili bu ay içerisinde yapılan değerlendirme toplantısında, Kültür Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan jüri üyeleri, çok sayıda aday içerisinden Samsun Büyükşehir Belediyesini ödüle layık gördü.



"Türkiye'deki belediyeler içerisinde bir ilk"



Konuyla ilgili olarak bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Mavi Bayrak programı ve başvurularımız ile bağlantılı olarak gördüğümüz ve bu çerçeve içinde değerlendirerek hayata geçirdiğimiz 'Kent Estetiği Çalıştayı', 'Kent Estetiği Sempozyumu' ve 'Doğada Eğitim Var' içerikli çalışmalarımız kapsamında belediyemiz ödüle layık görüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kent estetiğine verdiğimiz önemin ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların ödüle hak kazanması, uluslararası öneme sahip mavi bayrak programları içerisinde tüm belediyeler içerisinde bir ilk olması nedeniyle bize haklı bir gurur yaşatmıştır" dedi.



STK'lara katkı çağrısı



Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak son aylarda kent estetiğine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek, "Temmuz ayı içerisinde kentimizde yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyat oyunları ve yine bizim için çok anlamlı bir tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında kent estetiğini ön plana alan çalışmalarımız ve düzenlemelerimiz dikkate alındığında ben bu ödülün tüm Samsun halkının hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle şehrimizde görev yapan tüm sivil toplum kuruluşlarının da bu ödülü de dikkate alarak kent estetiği konusunda bizlere katkı vermelerini rica ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN