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Turcas Petrol ve Turcas Enerji Holding Yeniden Yapılanacak
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Turcas Petrol ve Turcas Enerji Holding Yeniden Yapılanacak

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, iki jeotermal elektirik santralinin yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Turcas Petrol ve Turcas Enerji Holding Yeniden Yapılanacak

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, iki jeotermal elektirik santralinin yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Dunya.com

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