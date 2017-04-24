Turcas Petrol ve Turcas Enerji Holding Yeniden Yapılanacak
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, iki jeotermal elektirik santralinin yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, iki jeotermal elektirik santralinin yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Kaynak: Dunya.com
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