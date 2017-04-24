Turcas Petrol ve Turcas Enerji Holding Yeniden Yapılanacak
Turcas Petrol AŞ ve Turcas Enerji Holding AŞ'nin, iştiraklerindeki şirketleri bu yıl içinde yeniden yapılandıracağı bildirildi.
Turcas Petrol AŞ ve Turcas Enerji Holding AŞ'nin, iştiraklerindeki şirketleri bu yıl içinde yeniden yapılandıracağı bildirildi.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim AŞ'de 18 megavat kurulu güce sahip jeotermal elektrik santralinin yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2017'de açacağı rüzgar enerjisi santrali ihalelerine katılacağı ve yurt dışından doğalgaz tedarik edilmesine yönelik projelere de ağırlık vereceği kaydedildi.
Turcas Petrol AŞ ve Turcas Enerji Holding AŞ'nin, bu yıl içinde iştiraklerindeki şirketleri yeniden yapılandıracağı bildirilen açıklamada, "Bahsi geçen birleşme sonucunda, akaryakıt ve madeni yağlar sektörü, yenilenebilir dışı elektrik üretimi ve enerji ticaretine ilişkin iştiraklerimiz (sırasıyla; Shell & Turcas Petrol AŞ, Anadolu Tasfiyehanesi AŞ, Turcas Elektrik Üretim AŞ ve Turcas Elektrik Toptan Satış AŞ) Turcas Petrol AŞ'nin doğrudan pay sahibi olduğu iştirak şirketleri olarak yapılandırılırken, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji yatırımlarımız, hisselerinin tamamına sahip olduğumuz Turcas Enerji Holding AŞ çatısında tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.
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