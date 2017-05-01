Rus Uçağında Türbülans Kabusu! Yolcuların Kaburgaları Kırıldı: 27 Yaralı Var

Uçak yolculuğu yapan herkesin korkulu rüyası olan türbülansın en şiddetli yaşandığı uçuşlardan bir tanesi Rusya'da gerçekleşti. Geçtiğimiz gün Rusya'dan havalanıp Tayland'a giden Boeing 777 tipi uçağın yolcuları korkunç dakikalar yaşadı ve 27 yolcu yaralandı.

27 YOLCU YARALANDI

SU 270 sefer sayılı Moskova- Bangkok seferini yapan uçağın 10 bin metre yükseklikte yakanlandığı türbülansta 27 yolcu yaralandı. Uçakta bulunan bebeklerin vücutlarında morluklar olduğu belirtilirken, pek çok yolcunun koridora savrulduğu açıklandı.

İKİ YOLCUNUN KABURGASI KIRILDI

Uçak içinde ciddi boyutlarda hasara neden olan türbülans sonrası güçlükle Tayland'a iniş yapan uçaktaki yaralı yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaburgaları kırılan ve çeşitli yerlerinden yaralanan yolculardan ikisi apar topar ameliyat edildi. Rus Büyükelçiliği ağır yaralanan 2 yolcu için harekete geçti.

EMNİYET KEMERİ IŞIĞI YANMADI

Türbülanstan bu kadar çok etkilenme sebebi olarak, o esnada 'emniyet kemeri' ışığının yanmaması öne sürüldü. Bu sebeple yolcular koltuklarından fırladı ve uçağın içinde sürüklenerek ağır biçimde yaralandı.

Kabin içindeki servis arabaları ve bagajların dağılarak insanların yaralanmasına neden oldu.

SAVAŞ ALANINI ANDIRDI

Türbülans sonrası Evgeniya Zibrova isimli yolcunun savaş alanını andıran uçağın içinden çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.