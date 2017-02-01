Türbede Yöresel Ürün Satılan 8 Dükkan Yandı

BOLU'da, Hayreddin-i Tokadi Türbesi girişinde yöresel köy ürünleri satılan birbirine bitişik 8 ahşap dükkan, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Elmalık Köyü mevkiindeki Hayreddini Tokadi Türbesi girişinde bulunan, köylülerin ziyaretçilere yöresel köy ürünlerini sattıkları dükkanlardan birinde, saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 7 dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bolu Belediyesi iftaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, 8 ahşap dükkan içindeki eşyalarla birlikte kullanılmaz hale geldi.



Olay yerine gelen ve büyük üzüntü yaşayan dükkan sahipleri, görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Dükkan sahiplerinden bazıları itfaiyenin soğutma çalışması devam ederken, dumanların yükseldiği işyerlerine girerek sağlam eşya ve ürünlerini kurtarmaya çalıştı.



Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



- Bolu