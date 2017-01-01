Malkara ilçesinde define arayan kişilerin Yeğan Reis Türbesi çevresinde kazı yaptığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Gökçeşme Caddesi'ndeki Yeğan
Reis Türbesi'nin çevresinin kazıldığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Türbede inceleme yapan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazı yapıldığını tespit ederek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Türbe Yanında İzinsiz Define Arandığı İddiası
Malkara ilçesinde define arayan kişilerin Yeğan Reis Türbesi çevresinde kazı yaptığı iddia edildi.
Malkara ilçesinde define arayan kişilerin Yeğan Reis Türbesi çevresinde kazı yaptığı iddia edildi.
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