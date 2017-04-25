Türbe Duvarlarına El Sürerek, Taş Yerleştirerek Dilek Diliyorlar

DİYARBAKIR'da, Merkez Sur ilçesindeki tarih İç kale'de bulunan Hz. Süleyman Cami ve 27 Şehit Sahabe türbelerine el sürülmesi ve boş deliklere taş konularak dilek dilenmesi için Müftülüğün, "Çaput bağlama, taş koymak gibi aslı olmayan inanışlar hurafedir" demesine rağmen yüz yıllardır bu geleneğin değişmediği ve insanlar halen aynı yöntemlerle dilek dilediği görüldü. Türbeleri ziyaret eden bazı ziyaretçiler, Müftülüğün açıklaması dorultusunda yapılanları yanlış bulurken, bazılarırır ise hem ellerini türbe duvarlarına sürdüğü ve boş deliklere küçük taşlar yerleştirerek, dilek diledikleri görüldü.