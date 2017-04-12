Turan; "Milletle Yol Yürüyen Kazanır"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, referandum çalışmalarına Çanakkale'de devam ediyor. Turan, Ağrılılar kültür ve dayanışma derneği tarafından düzenlenen kahvaltı da Çanakkale'de yaşayan Ağrılılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında açıklamalar yapan Turan, "Milletin söz sahibi olduğu bir sisteme geçiyoruz" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Kutluay karşıladı. Turan, burada yaptığı konuşmada "Bu ülkede milletin üstünde karar yoktur. Biz 15 yıldır millet ile yol yürüyen bir partiyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi AK Parti'den sonra da milletin söz sahibi devam etsin diye ortaya çıkan bir sistemdir. Muhalefetin itirazları da bundan dolayıdır. Hiçbir zaman milletle işleri olmadı. ya baskıyla oy istediler ya da kasetle koltuğa oturdular. Yeni sistemle beraber milletle yol yürümeyen iktidar olamayacak. Milletten yüzde 50 oy alırsan iktidar olursun. Bunu da ancak Menderes, Özal, Recep Tayyip Erdoğan gibiler alır. Artık Devletin milletinden, Milletin devletine geçiyoruz" dedi. - ÇANAKKALE