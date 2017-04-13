Turan Bozcaada'ya Çıkarma Yaptı

Referandum çalışmaları kapsamında Bozcaada'da bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Bozcaada Kaymakamlığını ziyaret etti. Turan, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.



Öğretmen evi için müjdeyi veren Turan, "Bozcaada bizim en özel yerlerimizden birisi köyü olmayan tek ilçe Türkiye'de. Sahili ve tarihi dokusuyla çok özel bir mekan. Bugün Bozcaada'mızı adım adım geziyoruz. Kaymakam beye uğradık. Sorunları dinledik. Hemen yan tarafta eski adliye binası diye bilinen kullanılan bir büyük mekan var. Bu mekan boş ve atıl duruyordu. Boş ve atıl olarak duran binanın vali bey ve kaymakam beyle görüşerek biran önce restorasyonu yapılarak yeni sezona öğretmen evi olarak hazırlanmasını sağlayacağız. Çünkü Bozcaada'nın en büyük sorunlarından birisi kamu görevlilerinin lojmanı olmaması, kalacak yeri olmaması. O öğretmen evinin tüm kamu görevlileri için bir lojman görevi görmesi dolayısıyla burada ki kamu hizmetlerinin daha rahat sağlanmasına katkı sağlayacak bir mekan olacak" dedi. - ÇANAKKALE