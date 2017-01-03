Turabibaba Kütüphanesi Geleceğin Yazarlarını Yetiştiriyor

Beyoğlu Belediyesi, Turabibaba Kütüphanesi'nde açtığı Yazarlık Atölyesi kursu ile geleceğin yazarlarını yetiştirmeyi hedefliyor. 7-14 yaş grubu öğrencilerin katıldığı Yazarlık Atölyesi'nde duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmek için eğitim alan çocuklar, yazdıkları şiir ve metinlerle de teorik bilgilerini pratiğe dökmeyi öğreniyor.



Restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden hizmete açılan Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi, eğitim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 7-14 yaş grubu öğrencilere yönelik eğitici kurslar düzenleyen Turabibaba Kütüphanesinde yeni dönem dersleri başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kurslardan bir tanesi de Yazarlık Atölyesi oldu. Geleceğin yazarlarını yetiştirmeyi hedefleyen atölyede duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmek için eğitim alan çocuklar, yazdıkları şiirler ve metinlerle de teorik bilgilerini pratiğe dökmeyi öğrenme imkanı buluyor.



Eğitimler öğretim sezonu boyunca devam edecek



Yazar Şenol Tombaş'ın çocuklarla bir araya geldiği Yazarlık Atölyesi'nde öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmenin yanında, onları motive etmek ve yazma isteklerini artırmak amacıyla yazıları Halk Edebiyatı dergisinde, kendilerine ayrılan sayfada yayınlanıyor. Yazarlık Atölyeleri, Turabibaba Kütüphanesi'nde, eğitim öğretim sezonu boyunca devam edecek.



Düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmeyi öğreniyorlar



Yazar Şenol Tombaş, Yazarlık Atölyesinde çocukların üretkenlik taraflarını daha iyi gözlemleme imkanı bulduklarını belirterek, "Biz yazarlık atölyelerinde çocuklara sınırsız hayal gücü imkanı ile birlikte aklın sınırlarını zorlayarak gelişmelerini sağlıyoruz. Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmeyi öğreniyorlar. Çocukların küçük yaşlardan itibaren bu tür atölye çalışmalarına katılması, onları geleceğe doğru bir şekilde yönlendirebilmek için de çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu imkanları sağladığı için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL