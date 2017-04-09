Tur Otobüsü Dumanlar İçinde Kaldı, 48 Yolcu Ölümden Döndü

Tur otobüsü dumanlar içinde kaldı, 48 yolcu ölümden döndü

Tur otobüsü dumanlar içerisinde kalınca 48 yolcu panik yaşadı



İZMİR - Alaçatı Ot Festivali için 48 kişilik grup ile İstanbul'dan yola çıkan tur otobüsü, İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi otoban gişeleri Selahattin Tüneli çıkışında dumanlar içerisinde kaldı. Otobüsün dumanlar içerisinde kaldığı gören yolcular büyük bir panikle kendilerini dışarıya attı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesindeki Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'dan yola çıkan tur otobüsündeki yolcular, büyük bir facianın eşiğinden döndü. Seyir halinde olan otobüs, Belevi otoban gişeleri Selahattin Tüneli çıkışında aniden motor bölümünden alev aldı. Motor bölümünden çıkan dumanlar ise otobüsün içerisini sardı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 48 kişi, hemen otobüsün durmasıyla beraber kendisini dışarı attı.

48 yolcu ölümden döndü

Bazı yolcular, duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Facianın eşiğinden dönülen olayda büyük panik yaşandı. Öte yandan, hemen yangının çıkış noktası olan motor bölümüne müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın söndürüldü.

Motor arızası nedeni ile büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda, ilgili tur yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını; ancak hiçbir yetkilinin telefonlara cevap vermediklerini öne süren yolcular, konuyla ilgili gerekli şikayetleri yapacaklarını söyledi. Problemli bir otobüsün tur şirketi tarafından seyahate çıkarılmasının doğru olmadığını savunan yolcular, "Küçük çocukların ve kadınların olduğu 48 kişiye bu olayda bir şey olmadı; ama olabilirdi. Hiçbir yetkili telefonlarımıza cevap vermiyor, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu insanlar geriye nasıl dönecekler, şimdi bunu düşünüyoruz. Bizim bu mağduriyetimizi kim dikkate alacak" diye konuştu.

(NÖS-HG-