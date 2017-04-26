Tur Kadıköy'e Kaldı

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu 90 dakika 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Visca'nın kullandığı korner atışında boş pozisyondaki Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
7. dakikada Adebayor kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelip şutunu çıkardı ancak Volkan Demirel gole izin vermedi. Dönen topta Cengiz Ünder klas bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
9. dakikada Şener'in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk boşa çıktı ve Robin van Persie kafayı vurdu. Kaleye giden topu Caiçara uzaklaştırdı.
11. dakikada Edin Visca sağ kanattan hızlı çıktı ve ceza sahası içine yerden ortaladı. İlk golü atan Cengiz, bu pozisyonda rakibinden hızlı davrandı ve topu filelere yolladı. 2-0
12. dakikada Lens'in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk uzaklaştıramadı. Ozan Tufan, önünde kalan meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti. 2-1
30. dakikada orta sahadan atılan uzun topta savunmanın arkasına iyi sarkan Mustafa Pektemek, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi.
38. dakikada Visca sağ kanattan ceza sahası içine yöneldi. İsmail Köybaşı'nı ekarte eden yıldız futbolcunun vuruşunda Skrtel'e çarpan top kornere gitti.
39. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan yaptığı ortada Epureanu çok iyi yükselip kafayı vurdu. Volkan'ın müdahale ettiği kop üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
61. dakikada Medipol Başakşehir savunmasını hazırlıksız yakalayan Fenerbahçe, sağ kanattan Şener'le bindirdi. Bu futbolcunun ortasında Robin van Persie, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2
66. dakikada Aatif sol kanattan ceza sahası önüne kat etti ve şutunu çıkardı, savunmadan dönen top Lens'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma gole izin vermedi.
81. dakikada Mehmet Topal, Aatif'tan aldığı pasla ceza sahasına doğru hareketlenip uzaktan sert vurdu, kaleci Faruk topu kornere gönderdi.
81. dakikada Lens'in soldan kullandığı korner atışında top direkt kaleye gitti. Kaleci Faruk son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak gol olmasına izin vermedi.
84. dakikada kazanılan Serbest vuruşta Salih Uçan bekletmeden savunma arkasına sarkan Sow'u gördü. Bu futbolcu ceza sahası içine girer girmez vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
88. dakikada Visca uzaktan sert vurdu, top kaleci Volkan'dan döndü. Caiçara pozisyonu tamamlamak istedi ancak Volkan yine başarılıydı.
90. dakikada gelişen atakta sağdan Cengiz ortaladı, Fenerbahçe savunması topa ayak koydu. Visca önünde kalan topa gelişine vurdu ancak az farkla auta gönderdi.
KÜNYE
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan x, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay x
Medipol Başakşehir: Faruk x, Caiçara xx, Epureanu xx, Attamah xx, Eren x, Mahmut x (Holmen dk. 34 xx), Emre xx, Visca xxx, Cengiz xxx, Mustafa xx (Mehmet dk. 75 x), Adebayor x (Mossoro dk. 68 xx)
Yedekler: Ahmet Said, Napoleoni, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer x (Neustadter dk. 23), Skrtel xx, İsmail x, Mehmet Topal xx, Josef x, Ozan xx (Salih dk. 74 x), Lens xx, Aatif xx, Van Persie xx (Sow dk. 74 x)
Yedekler: Fabiano, Hasan Ali, Alper, Karavayev
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Cengiz (dk. 7 ve 11) (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (dk. 12), Robin van Persie (dk. 61) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mustafa, Cengiz, Adebayor, Emre, Mossoro (Medipol Başakşehir), Lens, Skrtel, İsmail (Fenerbahçe)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)