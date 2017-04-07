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Tüpraş Yönetim Kurulu Belirlendi
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Tüpraş Yönetim Kurulu Belirlendi

TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına bir kez daha Mehmet Ömer Koç seçildi.

Tüpraş Yönetim Kurulu Belirlendi

TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına bir kez daha Mehmet Ömer Koç seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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Mehmet Ömer, Ömer Koç, Tüpraş