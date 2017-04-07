Tüpraş Yönetim Kurulu Belirlendi
TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına bir kez daha Mehmet Ömer Koç seçildi.
TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına bir kez daha Mehmet Ömer Koç seçildi.
Kaynak: Dunya.com
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