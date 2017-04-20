Tüpraş'ta Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer, TÜPRAŞ'ta 4 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin tıkanması nedeniyle bu sabah İzmit, Kırıkkale, Aliağa ve Batman rafinerilerinde eş zamanlı yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Petrol-İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, şube başkanı Sefer, İzmit, İzmir Aliağa, Batman ve Kırıkkale'de sendikaya üye yaklaşık 4 bin çalışanın iş bırakma eylemi yaptığını belirtti.



Toplu sözleşme için tarafların gelecek haftalarda yeniden masaya oturacağını ifade eden Sefer, şunları kaydetti:



"Ülkemizin tek rafinerisi ve en büyük işletmesi olan TÜPRAŞ, stratejik bir sektörde sürdürdüğü üretim ve ürettiği yüksek katma değer ile Türkiye'nin göz bebeği sanayi tesislerinin başında gelmektedir. TÜPRAŞ'ın ülke ekonomisine yıllardır yaptığı bu katkıların devamlılığı, bu işletmede sağlanan çalışma barışı ve kalifiye iş gücünün örgütlülüğüyle mümkün olmuştur. TÜPRAŞ işçisi, her türlü fedakarlığı yaparak çalıştığı bu işletmede, yüksek riskleri göze alarak üretmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan her zaman gurur duymuştur. TÜPRAŞ işvereninin sözleşme yürürlük süresi, çalışma sistemi, vardiya düzeni ve özel mazeret izinleri gibi konularda ısrarcı olması nedeniyle sözleşme süreci tıkanmıştır."



Sefer, anlaşmazlık nedeniyle farklı günlerde düzenledikleri eylemlerle tepkilerini gösterdiklerini ve işverene uyarılarda bulunduklarını belirtti.



İşverenin, işçinin sesine kulak tıkadığını ve 18 Nisan'da gerçekleşen resmi ara bulucu toplantısında da aynı uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü savunan Sefer, şöyle devam etti:



"İdari maddelerde işverenin yaklaşımı, toplu iş sözleşmesi müzakeresini tıkamıştır. Ücret ve ücrete bağlı diğer ödemelerle ilgili maddeler bu nedenle henüz görüşme konusu dahi olmamıştır. Bu ısrarlara karşı TÜPRAŞ işçisinin tavrı bellidir. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızı pazarlık konusu yaptırmayız. Haklarımızı ve kazanımlarımızı korumakta kararlıyız. Petrol-İş, sözleşme stratejisini bu temel kazanımların korunduğu bir zeminde kurmaktadır. Bunlara dönük dayatmaları asla kabul etmeyiz. Sendikamız, iş kolumuzda ve özellikle rafinaj-petrokimya sektöründe sözleşmelerde 2 yıllık yürürlük süresi esasından vazgeçmeyecektir."



Sefer, TÜPRAŞ'ta işverenin böylesi yanlış bir tutum içerisinde olması ve ilgili değişikliklerde ısrar etmesinin, iş barışını zedeleyeceğini ve işverene hiçbir yarar sağlamayacağını sözlerine ekledi.