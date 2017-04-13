Tüpraş'ta Toplu Iş Sözleşmesi Görüşmeleri

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki işçiler, vardiyaya geç başlama eylemi gerçekleştirdi.



Petrol-İş Sendikasına üye işçiler, sabah vardiyasına girmeyerek rafineri önünde toplandı.



İşçilere hitap eden Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman, TÜPRAŞ'ta 4 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin tıkanması nedeniyle yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Mevcut kazanılmış haklarımızın korunmasıyla ilgili sıkıntıların giderilmesini istiyoruz." diyen Akduman, toplu iş sözleşmesinin bir an evvel imzalanması dileğinde bulundu.



İşçiler, açıklamaların ardından işbaşı yaptı.