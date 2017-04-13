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Tüpraş'ta İşçiler Vardiyaya Geç Başladı
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Tüpraş'ta İşçiler Vardiyaya Geç Başladı

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki işçiler yarın gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Tüpraş'ta İşçiler Vardiyaya Geç Başladı

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki işçiler yarın gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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