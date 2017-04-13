Tüpraş'ta İşçiler Vardiyaya Geç Başladı
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki işçiler yarın gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki işçiler yarın gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com
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