Tüpraş'ta İşçiler Eylemlerini Sürdürdü
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin eylemleri sürüyor.
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin eylemleri sürüyor. İşçiler yaklaşık 4 saat işyerine girmeyerek eylem yaptı.
Tüpraş'ta 2017-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18 Ocak tarihinde başladı. İşveren ile Petrol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. Bir süredir iş bırakma eylemleri yapan işçiler, bugün de eylemlerine devam etti. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler sabah işbaşı yapmadı. İşçiler Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin önünde toplanırken, sendika yetkilileri konuşma yaptı. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler saat 11.45'de içeri girerken, alkışlarla protestoda bulunarak, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı. Gündüz vardiyasında çalışan işçilerin işyerine girmesiyle gece vardiyasında çalışan işçiler ise mesailerini bitirdi. - Körfezkocaeli