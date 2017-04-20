Tüpraş'ta İşçiler Eyleme Devam Etti

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle işçiler eylemlerine devam etti. İşçiler sabah mesaisine 2 saat geç başladı.



Tüpraş'ta 2017-1018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. Bir süredir Tüpraş İzmit Rafinerisi'ndeki eylemlere bugün de devam edildi. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler sabah işbaşı yapmadı. Rafinerinin önünde toplanan işçiler 2 saat boyunca eylem yaptı. Petrol İş Sendikası yöneticileri yaptıkları konuşmada işçilerin yaptığı hizmetin karşılığını almak istediğini, hak arayışlarının devam edeceğini belirtti. İşçiler saat 10.00'da rafineriye girdi. Gece vardiyasında çalışan işçiler ise 2 saat gecikmeli olarak işyerinden ayrıldı.



- Körfezkocaeli