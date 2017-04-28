Tüpraş'ta İşçi Eylemi Sürüyor

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde bu sabah işçiler yine işbaşı yapmadı.



İşveren ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmanın sağlanmaması üzerine TÜPRAŞ Rafinerisi önünde Petrol-iş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer basın açıklaması yaptı. Rafineri girişinde yaklaşık 700 işçiye hitaben konuşma yapan Petrol-iş Sendikası Şube Başkanı Recep Sefer şunları söyledi:



"Ülkemizin tek rafinerisi ve en büyük işletmesi olan TÜPRAŞ, stratejik bir sektörde sürdürdüğü üretim ve ürettiği yüksek katma değer ile Türkiye'nin gözbebeği sanayi tesislerinin başında gelmektedir. TÜPRAŞ'ın ülke ekonomisine yıllardır yaptığı bu katkıların devamlılığı, bu işletmede sağlanan çalışma barışı ve kalifiye işgücünün örgütlülüğü ile mümkün olmuştur. TÜPRAŞ işçisi, her türlü fedakarlığı yaparak çalıştığı bu işletmede yüksek riskleri göze alarak üretmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan her zaman gurur duymuştur. TÜPRAŞ'ta kurulduğu günden bu yana tesis edilmiş olan çalışma barışı, işçi ve işveren tarafının karşılıklı iyi niyeti ile sağlamlaşmış ve özelleştirmeden sonra da TÜPRAŞ'ta faaliyetlerin ve yatırımların en büyük güvencesi haline gelmiştir."



TÜPRAŞ işvereninin, çalışanın hakkını vereceği yerde daha önce verdiği hakları almaya çalıştığını öne süren Recep Sefer, "Rafineride çalışan işçiler olarak bugün çalışanlar daha önce öğlene kadar işi yavaşlatıyordu. Bugün ise çalışmama kararı aldık" dedi.



Rafineri önünde sloganlarda işvereni protesto eden işçiler, toplu halde oturma eyleminde bulundu.



- Kırıkkale