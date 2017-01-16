Tüp Sızıntısından Çıkan Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Sakarya'nın Karasu İlçesinde tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bağlı Kuzuluk Mahallesi Karacabayır mevkindeki bir apartmanın ikinci katının mutfak bölümünde tüp sızıntısından yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, kaçak olduğu belirtilen tüpte soğutma çalışmaları yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA