Tüp Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Elazığ'da mutfak tüpü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Ortaçalı köyünde bir iş yerinden belirli aralıklarla mutfak tüpü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen ve takibe alınan Y.E, E.B. ve U.D'yi aynı iş yerinden tüp çalarken suçüstü yakaladı. Ekipler, şüphelilerden çalınan tüpleri satın aldıkları belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.