Tüp Bebek Yöntemiyle Dünyaya Gelen İlk Bebeğin Yaş Günü Kutlandı

Çorum'da ilk kez uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuklarına kavuşan Selahattin ve Rabia Özsoy çiftinin çocukları Çınar bebeğin birinci yaş günü için hastanedeki doktor ve hemşireler tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.



Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Tüp Bebek Merkezinde tedavi gören Selahattin ve Rabia Özsoy çifti, uzun ve zor geçen tedavi sürecinin ardından geçen yıl 26 Ocak'ta ilk çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Hastanedeki Tüp Bebek Merkezinde uygulanan tedavi yöntemiyle dünyaya gelen Çınar bebek için doktor ve hemşireler tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Tüp Bebek Merkezinde düzenlenen kutlamada Özsoy ailesi, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, doktor ve hemşireler yaş pasta kesti.



Çınar bebeğe mutlu yıllar dileyen Zehir, aileye de çocuklarıyla sağlıklı ve huzurlu ömür temenni etti.



Merkezin hazırlık ve deneme aşamalarından sonra aktif olarak çalışmaya başladığını dile getiren Zehir, "Ardından geçen yıl bugün ilk bebeğimiz dünyaya geldi. Çınar bebek bugün bir yaşına basmış oluyor. Çınar bebeğin doğum gününü kutlamak için bugün bir araya geldik. Tüp bebek hizmeti gerçekten çok zor, çok emek isteyen bir hizmettir. Hem sağlık çalışanlarının hem ailelerin uzun süre sabır göstermesi gerekir. En ufak hatalarda olumsuz sonuç çıkabilecek bir hizmettir. Bu hizmetin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.



Özsoy çifti de tüp bebek yöntemiyle hayallerine kavuştuklarını belirterek, tedavi süresince kendilerine destek olan doktor ve hemşirelere teşekkür etti.