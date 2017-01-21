Tunusluların Kar Eğlencesi Cendube Kentinde

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cendube kentinden detay görüntüler

-Turistlerin bölgeye akın etmesi

-Tunuslu Turistler ile röportaj

-Detaylar

-Çocukların eğlenmesi Tunus'un Cendube kentindeki Ain Draham bölgesi, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgeye akın eden turistler, eğlenerek karın tadını çıkardı.