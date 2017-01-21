Tunusluların Kar Eğlencesi Cendube Kentinde

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cendube kentinden detay görüntüler -Turistlerin bölgeye akın etmesi -Tunuslu Turistler ile röportaj -Detaylar -Çocukların eğlenmesi Tunus'un Cendube kentindeki Ain Draham bölgesi, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Tunusluların Kar Eğlencesi Cendube Kentinde

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cendube kentinden detay görüntüler
-Turistlerin bölgeye akın etmesi
-Tunuslu Turistler ile röportaj
-Detaylar
-Çocukların eğlenmesi Tunus'un Cendube kentindeki Ain Draham bölgesi, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgeye akın eden turistler, eğlenerek karın tadını çıkardı.

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